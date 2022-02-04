К победе: самый дорогой футболист Украины Малиновский поддержал нашу сборную по футзалу перед матчем с Россией

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем Twitter Малиновский прикрепил скриншот с расписанием полуфинальных матчей Евро-2022 и флаг Украины.



"К победе!", - написал самый дорогой футболист Украины Руслан Малиновский.



Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме (Нидерланды) 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.