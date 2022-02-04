К победе: самый дорогой футболист Украины Малиновский поддержал нашу сборную по футзалу перед матчем с Россией
Самый дорогой футболист Украины Руслан Малиновский поддержал нашу сборную по футзалу перед матчем с Россией в полуфинале чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем Twitter Малиновский прикрепил скриншот с расписанием полуфинальных матчей Евро-2022 и флаг Украины.
"К победе!", - написал самый дорогой футболист Украины Руслан Малиновский.
Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме (Нидерланды) 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.
- 1 февраля стало известно, что в полуфинале Евро-2022 Украина встретится с Россией .
- 2 февраля бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев пожелал сборной России победы в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.
- 4 февраля капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал, что национальная команда "положит душу и тело" в полуфинальном матче против России на Евро-2022.
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