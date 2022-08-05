К переговорам с Россией при посредничестве Эрдогана следует относиться осторожно, - дипломат Огрызко
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко уверен, что у президента Турции Реджепа Эрдогана есть свои интересы в войне России против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мне не очень нравится та роль, которую на себя хочет взять Турция. Ведь на самом деле Турция хочет иметь хорошие отношения с Россией и Украиной одновременно и на этом еще хорошо заработать. Это очень циничный подход к войне России против Украины", - объяснил Огрызко
Дипломат подчеркнул, что Украине следует очень осторожно относиться к переговорам с Россией при посредничестве Турции.
"Если мы примем президента Турции Реджепа Эрдогана как посредника, то он действительно будет посредине между преступником Путиным и Украиной. Поэтому, по моему мнению, к таким переговорам наша власть должна относиться с очень большой осторожностью. Мы должны четко и ясно понимать, что Эрдоган имеет не проукраинскую позицию. В стратегически важных вопросах Эрдоган не тот игрок, который нам сегодня нужен", - добавил он.
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