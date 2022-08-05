К переговорам с Россией при посредничестве Эрдогана следует относиться осторожно, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Мне не очень нравится та роль, которую на себя хочет взять Турция. Ведь на самом деле Турция хочет иметь хорошие отношения с Россией и Украиной одновременно и на этом еще хорошо заработать. Это очень циничный подход к войне России против Украины", - объяснил Огрызко

Дипломат подчеркнул, что Украине следует очень осторожно относиться к переговорам с Россией при посредничестве Турции.

"Если мы примем президента Турции Реджепа Эрдогана как посредника, то он действительно будет посредине между преступником Путиным и Украиной. Поэтому, по моему мнению, к таким переговорам наша власть должна относиться с очень большой осторожностью. Мы должны четко и ясно понимать, что Эрдоган имеет не проукраинскую позицию. В стратегически важных вопросах Эрдоган не тот игрок, который нам сегодня нужен", - добавил он.

5 августа президенты Турции и России встретились в Сочи, чтобы обсудить войну РФ против Украины и "продуктовое соглашение"

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