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OPINION

К ПЭПам банки обязаны применять риск-ориентированный подход

Андрей Пышный
20 октября, 2023 пятница
20:07
Мнение

Надеюсь, что на третий день эмоции немного утихли и мы можем продолжать дискуссию, опираясь исключительно на факты, а не на домыслы, ложные ожидания или стереотипы

Уже прозвучало много мнений, которые, к сожалению, в основном не опираются на фактически принятые изменения, их суть и причины.

Даже больше - на мой взгляд, инфопространство всколыхнула определенная дискредитационная волна относительно государственной службы. Создание такого фантома в восприятии госслужбы как чего-то токсичного очень опасно и может привести в итоге к отрицательному отбору.

В этом не заинтересованы те, кто сегодня борется за независимую и свободную Украину, кто связывает свое будущее с Украиной. Мы должны, наоборот, бороться за повышение профессиональных качеств работников, роль которых в развитии государства огромна.

Поэтому я предостерегал бы от таких резких высказываний и предложил бы подробнее изучить нормы нового закона, узнать о регулятивных нормах, которые будет внедрять в том числе Национальный банк. И уже потом делал выводы.

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Среди "минусов" принятого закона о PEP называли несколько касающихся именно банковского сектора, поэтому прокомментирую их отдельно.

Первый упрек: отныне ко всем ПЭП пожизненно будет применен усиленный финмониторинг, а каждую транзакцию придется объяснять и подтверждать.

Это не так. Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, ПЭП (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным ПЭП.

Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.

О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как ПЭП перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих ПЭП, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать ПЭП какими-либо пожизненными усиленными проверками.

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Второй упрек: банки будут отказывать ПЭП в обслуживании и блокировать операции без разбора.

Я отлично понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию ПЭП, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация изменяется.

И именно этот закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении ПЭП непропорциональных мер.

Это риск-ориентировочный подход, который банки должны применять на практике.

И они уже знают, как работать с ним, поскольку первые рекомендации НБУ предоставлял еще в 2021 году. Допускаю, что рекомендации оказались неубедительными.

В 2023 году мы уже внесли соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты, провели большую разъяснительную работу с банками.

Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот по ПЭП - это вообще отказать им в обслуживании.

Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам на последней встрече.

В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентировочный подход. В законе – это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, позволяющие применить к банкам более существенные меры влияния – штрафы до 10 млн грн. И могу заверить: если будут на то основания, мы их применим.

Сейчас я вижу, что вокруг этого вопроса разгоняют больше манипуляций, чем конструктива.

Мне очень хочется, чтобы все участники процесса, прежде всего ПЭП, увидели, что такие существенные изменения – это не какая-то прихоть или непродуманный шаг.

Украина имеет четкий курс на вступление в ЕС, обязательства перед международными партнерами, поэтому должна действовать в рамках международно признанных правил.

Принятый закон – это часть антикоррупционной трансформации государства.

И кто бы что ни говорил, его нормы по ПЭП отвечают и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи.

Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без перемен не будет прогресса.

Именно сейчас мы коренным образом меняем в принципе отношение к категории ПЭП в стране.

Ведь требования к ним носят предупредительный, а не криминальный характер и не должны интерпретироваться (хотя, к сожалению, подобное отношение у нас становится правилом) как определенным образом клеймящие политически значимых лиц участием в какой-то неправомерной деятельности. Вот именно это как раз и противоречит и букве, и духу Директивы ЕС, и стандартам FATF.

Надеюсь, мое мнение понятно. Если нет - спрашивайте.

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Об авторе. Андрей Пышный, глава Национального банка Украины

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