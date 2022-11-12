Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В партию войны в РФ входит Кириенко, Кадыров, Пригожин, генерал Суровикин и плюс весь телевизор. В России вообще альтернативы нет, телевизор является рупором партии войны. К партии войны относятся те, кто воевать не умеет, не знает, что это такое вообще. Вполне возможно, что в партию войны начнут вступать некоторые отдельные российские губернаторы, у которых благодаря указу Путина появились свои региональные армии. Поскольку Путин своим указом потребовал от них, чтобы они создавали отряды терробороны", - отметил Яковенко.

Оппозиционный политик Яковенко также добавил, что Россия находится на грани распада.

"Это не единственный, но довольно вероятный вариант развития событий. И Кадыров, и Пригожин стали очень влиятельными игроками. Кадыров сейчас лидер №1 по количеству упоминаний в России. Пригожин активно занимается внешней политикой. Фактически у них сейчас есть самостоятельные ресурсы, ведь каждый из них имеет свою армию", - объяснил Яковенко.

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