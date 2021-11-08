К отоплению в Украине подключены 93% жилищного фонда и 85% объектов социальной инфраструктуры

Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской, более 93% жилых домов и 85% объектов социальной сферы в регионах Украины подключены к теплоснабжению. О стопроцентном запуске отопительного сезона отчитались одиннадцать областей.



"Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. Остальные регионы отчитываются о более 90% подключения к теплу. Южные области начали процесс чуть позже, из-за климатических особенностей", - цитирует пресс-служба слова Хоцяновской.



Она отметила, что регионы также соблюдают условия неизменной стоимости теплоснабжения и цены для населения остаются на уровне прошедшего отопительного сезона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb