К отоплению в Украине подключены 93% жилищного фонда и 85% объектов социальной инфраструктуры
На 8 ноября более 93% жилых домов и 85% объектов социальной инфраструктуры в регионах Украины подключены к отоплению
Об этом сообщает Правительственный портал.
По словам заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской, более 93% жилых домов и 85% объектов социальной сферы в регионах Украины подключены к теплоснабжению. О стопроцентном запуске отопительного сезона отчитались одиннадцать областей.
"Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. Остальные регионы отчитываются о более 90% подключения к теплу. Южные области начали процесс чуть позже, из-за климатических особенностей", - цитирует пресс-служба слова Хоцяновской.
Она отметила, что регионы также соблюдают условия неизменной стоимости теплоснабжения и цены для населения остаются на уровне прошедшего отопительного сезона.
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