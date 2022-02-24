К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели, российские оккупанты требуют украинских пограничников сдаться

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники заняли оборону вместе с вооруженными силами Украины.



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