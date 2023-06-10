К осени прилетят в Украину F-16, а может и F-18, - польский политик Чех

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"На осень еще прилетят F-16 в Украину, а может и F-18. Я раньше говорил, что украинские F-16 стоят на аэродромах в Нидерландах. А также Австралия переходит на F-35 и готова передать Украине F-18, которые так же находятся в консервации.С F-16 и F-18 воздушный флот Украины будет большим и мощным, а России надо будет прятаться в глубине своей территории. То есть демилитаризованная зона, о которой говорил генерал Залужный на какую-то глубину российской территории, намечается, что это произойдет", - прокомментировал польский политик.



Мирослав Чех заметил, что это возможности на будущее и пока не хотел бы говорить категориями "что это уже произошло".

3 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.

19 мая президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Также в NBC сообщили, что США и союзники планируют дать Украине истребители F-1 6

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16.

23 мая в ВВС США озвучили возможные сроки передачи Украине F-16

25 мая стало известно, что первые учения для украинцев на F-16 проведет Великобритания.