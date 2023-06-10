К осени прилетят в Украину F-16, а может и F-18, - польский политик Чех
Мирослав Чех, депутат Польского сейма нескольких каденций, историк и публицист, отметил, что от воздушного флота Украины из F-16 и F-18 России нужно будет скрываться в глубине своей территории
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"На осень еще прилетят F-16 в Украину, а может и F-18. Я раньше говорил, что украинские F-16 стоят на аэродромах в Нидерландах. А также Австралия переходит на F-35 и готова передать Украине F-18, которые так же находятся в консервации.С F-16 и F-18 воздушный флот Украины будет большим и мощным, а России надо будет прятаться в глубине своей территории. То есть демилитаризованная зона, о которой говорил генерал Залужный на какую-то глубину российской территории, намечается, что это произойдет", - прокомментировал польский политик.
Мирослав Чех заметил, что это возможности на будущее и пока не хотел бы говорить категориями "что это уже произошло".
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