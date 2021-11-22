К организатору шествия в ОПУ Гудыменко пришла полиция
К организатору акции ко Дню Достоинства и Свободы под Офисом президента Юрия Гудыменко пришла полиция
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну", – написал он.
- Напомним, 21 ноября на Майдане Незалежности развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.
- Впоследствии состоялось шествие по случаю Дня Достоинства и Свободы к зданию ОПУ.
- Под Офисом президента возникла толкотня между участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы и правоохранителями.
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