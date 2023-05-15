К окрестностям Бахмута российская армия подтягивает десантно-штурмовые отряды, – Маляр
К окрестностям Бахмута российские захватчики подтягивают десантно-штурмовые отряды, но, несмотря на тяжелые бои, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.
"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по ее словам, россияне не меняют цели, подтягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды.
"Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подчеркнула Маляр.
- 13 мая британская разведка сообщила , что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ хаотически отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
- Украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении и продвигаются вперед на некоторых участках фронта.
- 13 мая сообщалось, что украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Пока ведутся активные боевые действия, корректных цифр не будет.
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