Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по ее словам, россияне не меняют цели, подтягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды.

"Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подчеркнула Маляр.