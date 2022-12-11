К одесским потребителям постепенно возвращается свет, - ОВА
После российской атаки дронами-камикадзе в Одесскую область бытовым потребителям постепенно возвращают электроэнергию
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Ночь без обстрелов. В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Однако постепенно электроэнергия возвращается в наши дома", - написал Сергей Братчук.
Представитель Одесской ОВА также отметил, что угроза повторных атак РФ на энергетическую инфраструктуру остается актуальной.
- Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области ночью 10 декабря.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что из-за атаки россиян дронами-камикадзе по Одесчине почти во всех районах и громадах области отсутствует электроснабжение.
- В своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без электроэнергии.
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