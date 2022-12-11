К одесским потребителям постепенно возвращается свет, - ОВА

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь без обстрелов. В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Однако постепенно электроэнергия возвращается в наши дома", - написал Сергей Братчук.

Представитель Одесской ОВА также отметил, что угроза повторных атак РФ на энергетическую инфраструктуру остается актуальной.

Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области ночью 10 декабря.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что из-за атаки россиян дронами-камикадзе по Одесчине почти во всех районах и громадах области отсутствует электроснабжение.

В своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без электроэнергии.

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