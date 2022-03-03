К Одессе подходят четыре десантных корабля РФ и суда поддержки, - УП

Об этом источники в Одесском порту сообщили "Украинской правде", передает Еспресо.TV.

Как отмечается, десант уже в 14 милях от Санжейки. Украинские военные готовятся держать оборону.

В то же время в Черном море тонет грузовой корабль Helt – судно захвачено россиянами (владелец финский, флаг Панамы). Люди высаживаются на плоты.

Кроме того, есть информация о крене в 70 градусов. Спасатели подойти не могут.

Напомним, новоназначенный глава областной военной администрации Одесчины полковник Максим Марченко заверил, что Одесса и область была, есть и будет под флагом Украины.

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