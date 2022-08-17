К очной форме обучения готов 41% учебных заведений, - Шкарлет

Об этом заявил министр науки и образования Сергей Шкарлетт, сообщает пресс-служба министерства.

"К началу образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово около 41% учебных заведений", - сказал Шкарлетт.

При этом по состоянию на 15 августа 2022 года проверено более 21 тыс. учебных заведений - 80% от общего количества.

Министр подчеркнул, что единственным условием очного обучения является создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса.

"Фактор безопасности - это основной аргумент для начала традиционного обучения. Образовательный процесс в очном режиме может происходить исключительно при наличии защитных сооружений в учебных заведениях. Кроме того, окончательное решение о формате обучения принимает председатель ОВА, и обязательно с учетом мнения родителей", - сказал Шкарлетт.

Также министр отметил, что в случае недостаточной мощности защитных сооружений для укрытия всех участников образовательного процесса образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов (смен) в течение дня, недели, месяца или семестра.

"Работаем над укреплением охраны учебных заведений, оборудованием для оповещения сигнала тревоги, а также проведением обучения учителей по воспитательным и тренировочным занятиям для школьников", - добавил Шкарлетт.

Ранее в Центре оценки качества образования заявили, что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте без сдачи национального мультипредметного теста.

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