К очной форме обучения готов 41% учебных заведений, - Шкарлет
В Украине к обучению в оффлайн-режиме готово около 41% учебных заведений
Об этом заявил министр науки и образования Сергей Шкарлетт, сообщает пресс-служба министерства.
"К началу образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово около 41% учебных заведений", - сказал Шкарлетт.
При этом по состоянию на 15 августа 2022 года проверено более 21 тыс. учебных заведений - 80% от общего количества.
Министр подчеркнул, что единственным условием очного обучения является создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса.
"Фактор безопасности - это основной аргумент для начала традиционного обучения. Образовательный процесс в очном режиме может происходить исключительно при наличии защитных сооружений в учебных заведениях. Кроме того, окончательное решение о формате обучения принимает председатель ОВА, и обязательно с учетом мнения родителей", - сказал Шкарлетт.
Также министр отметил, что в случае недостаточной мощности защитных сооружений для укрытия всех участников образовательного процесса образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов (смен) в течение дня, недели, месяца или семестра.
"Работаем над укреплением охраны учебных заведений, оборудованием для оповещения сигнала тревоги, а также проведением обучения учителей по воспитательным и тренировочным занятиям для школьников", - добавил Шкарлетт.
- Ранее в Центре оценки качества образования заявили, что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте без сдачи национального мультипредметного теста.
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