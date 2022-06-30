К ноябрю в Ирландии планируется обустроить 500 модульных домов для украинских беженцев

Об этом пишет The Irish Times.

Министр по интеграции Родерик О'Горман заявил в среду, 29 июня, что правительство утвердило модульную схему жилья, которая поможет ослабить давление на жилье для размещения украинских беженцев и других людей, ищущих международную защиту.

Издание сообщает, что примерно 25 000 украинцев сейчас проживают в жилищах, предоставленных государством. Кроме того, на прошлый месяц в помещениях международной защиты находились 11 873 человека. Для сравнения, 7000 были в приютах на конец 2021 года и 7000 на конец 2020 года. Нынешние показатели являются самыми высокими за последние 15 лет.

О'Горман сказал, что модульные блоки будут построены на заводе, а затем установлены на назначенном месте. Министр сообщил, что первый из блоков будет на месте в начале ноября 2022, а программа будет завершена в 2023 году. По его словам, это амбициозные, но достижимые сроки.

Он также не исключил, что после завершения украинского кризиса модульные блоки будут использованы для других целей, в том числе для людей, ищущих международную защиту. Он признал, что значительное увеличение количества неукраинцев, приезжающих в Ирландию с просьбой международной защиты, повлекло за собой дополнительное давление на власть, чтобы устроить всех.

По состоянию на 10 июня в Ирландиипроживало около 35 700 беженцев из Украины.

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