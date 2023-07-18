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К Нафтогазу присоединили еще три облгаза, ранее принадлежавшие Фирташу

18 июля, 2023 вторник
17:24
Экономика Нафтогаз

АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", ранее входившие в Региональную газовую компанию (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединили к Группе "Нафтогаз"

Об этом сообщает пресс-служба Газсети, которая в составе Группы "Нафтогаз" координирует вновь присоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.

"Для энергетической безопасности страны Группа "Нафтогаз" сформировала модель устойчивой газораспределительной системы и шаг за шагом расширяет ее границы", - прокомментировали в Газсети присоединение очередных фирташевских облгазов.

Управителем акций этих компаний назначили АО "Государственное акционерное общество "Чорноморнафтогаз". ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд Газсети) является управляющей компанией, призванной стать национальным оператором газораспределения.

Как отмечают в Газсети, функционирование в управлении государственной компании предусматривает:

  • формирование гибкой системы коммуникации с клиентами;
  • налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры;
  • рациональное использование энергоресурсов;
  • обеспечение бесперебойного распределения "голубого топлива" в дома граждан, бюджетные учреждения и коммерческие объекты.

Три недели назад по такому же принципу в группу вошли Киевоблгаз, Житомиргаз и Львовгаз. Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, предоставляющие услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений. Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в Харькове, Кривом Роге, а также в Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.

  • В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа. Бюро экономической безопасности сообщало , что работники ведомства с оперативным сопровождением СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.
  • Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и 15 марта правоохранители сообщили о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний.
  • 25 мая СБУ разоблачила еще двух руководителей облгазов по "делу Фирташа", причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины: руководителям Ивано-Франковскгаза и Сумыгаза объявили подозрения.
Криминал
Нафтогаз
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