К началу августа наступление россиян на Славянск и Краматорск, вероятно, выдохнется, потому что не кем наступать, - боец ВСУ Карась

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Враг не может взять Авдеевку, а рядом еще и Марьинку. Они только немного нас отодвинули от трассы, соединявшей Донецк с Горловкой. Авдеевку не могут взять, потому что там наш большой укрепрайон и хорошо, что они пытаются ее взять, потому что то количество людей, которые они там оставили, это огромные потери", - прокомментировал военнослужащий ВСУ.



Евгений Карась объяснил, что почти полтора месяца как у россиян изменилась риторика, теперь у них тема номер один – где взять столько солдат, потому что нужно беречь личный состав.



"А вторая тема – это вооружение, которое поступает Украине и то, что остается у россиян, несоизмеримо по качеству. Здесь и закрадывается тот момент, когда россияне не смогут наступать и нам останется собирать наши земли в кучу. Они не могут взять Авдеевку, Марьинку, не могут продвинуться в направлении Волновахи. Я думаю, что в первых числах августа, а может и до конца июля, мы увидим какое русское наступление на Славянск и Краматорск, возможно, оно выдохнется, не вступив в полную силу, потому что просто не кем наступать", - объяснил Карась.

23 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили российский штурм на Краматорском направлении и не позволили врагу захватить Углегорскую ТЭС

Также Татьяна Игнатченко, спикер Донецкой ОВА, информировала, что горячо в прифронтовой зон и, начиная от Бахмута, противник не оставил планов наступления на Славянск.

25 июля Министерство обороны России анонсировало теракт в Славянске , в ближайшие дни оккупанты могут взорвать емкости с химически опасным веществом.

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