К Мюнхенской конференции Украине следовало бы представить свое видение окончания войны и судьбы РФ, - Огрызко
Украине следовало бы подготовить свое видение, чем должна завершиться война и что дальше должно быть с Россией - тогда начнется спокойная дискуссия по этому поводу
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Нет решения Запада относительно того, что Россия Путина не должна существовать и в этом ключевая проблема. Через две недели начнет работу Мюнхенская конференция по безопасности. На ней состоится очень интересная дискуссия о том, каким образом должна закончиться война и что должна быть с послевоенной Россией. Организаторы пригласили нескольких оппозиционеров, которые попытаются представить свое видение того, как Россия должна развиваться после поражения в Украине. За эти две недели Украине следовало бы подготовить свое видение, чем должна завершиться война и что дальше должно быть с Россией", - отметил он.
По мнению Огрызко, мы уже должны переводить это с разговоров на конкретные проекты документов.
"Возможно, начинать думать над проектом того же договора о послевоенном мире, который должен быть установлен после победы над РФ. У нас впереди много работы и благодаря этому мы гораздо быстрее продвинемся в психологическом изломе партнеров. В противном случае Путин пугает всех ядерной кнопкой, а на Западе этого боятся. Чтобы они не боялись, мы должны предложить свое видение, обсуждать его. Понимать, что Москва колонизировала десятки народов, и они имеют право на самоопределение. Тогда начинается спокойный предметный разговор, а не шараханье от того, что Путин завтра нападет нас и Европу с ядерным оружием. Он трезво оценивает ситуацию и понимает, что это нападение будет последним днем его жизни", - подытожил экс-министр.
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