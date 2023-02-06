Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Нет решения Запада относительно того, что Россия Путина не должна существовать и в этом ключевая проблема. Через две недели начнет работу Мюнхенская конференция по безопасности. На ней состоится очень интересная дискуссия о том, каким образом должна закончиться война и что должна быть с послевоенной Россией. Организаторы пригласили нескольких оппозиционеров, которые попытаются представить свое видение того, как Россия должна развиваться после поражения в Украине. За эти две недели Украине следовало бы подготовить свое видение, чем должна завершиться война и что дальше должно быть с Россией", - отметил он.

По мнению Огрызко, мы уже должны переводить это с разговоров на конкретные проекты документов.

"Возможно, начинать думать над проектом того же договора о послевоенном мире, который должен быть установлен после победы над РФ. У нас впереди много работы и благодаря этому мы гораздо быстрее продвинемся в психологическом изломе партнеров. В противном случае Путин пугает всех ядерной кнопкой, а на Западе этого боятся. Чтобы они не боялись, мы должны предложить свое видение, обсуждать его. Понимать, что Москва колонизировала десятки народов, и они имеют право на самоопределение. Тогда начинается спокойный предметный разговор, а не шараханье от того, что Путин завтра нападет нас и Европу с ядерным оружием. Он трезво оценивает ситуацию и понимает, что это нападение будет последним днем его жизни", - подытожил экс-министр.