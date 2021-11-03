К министру Любченко пришли с обысками, - Слидство.Инфо
Правоохранители проводят обыски у первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко, подавшего в отставку
Об этом передает Слидство.Инфо.
Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьера - министра экономики Украины Алексея Любченко.
Журналисты отмечают, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.
В свою очередь в Бюро экономической безопасности сообщили, что обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.
В СБУ и НАБУ воздержались от комментариев, однако информацию о проведении обысков не опровергли.
- Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке.
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