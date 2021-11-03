К министру Любченко пришли с обысками, - Слидство.Инфо

Об этом передает Слидство.Инфо.

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьера - министра экономики Украины Алексея Любченко.

Журналисты отмечают, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.





В свою очередь в Бюро экономической безопасности сообщили, что обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

В СБУ и НАБУ воздержались от комментариев, однако информацию о проведении обысков не опровергли.

Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке.

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