Об этом говорится на официальной странице Национального музея истории Украины во Второй мировой войне .

Проект "ArtArmor.Дети" дает возможность украинской творческой молодежи заявить о своем таланте, раскрыть его в картине или артобъекте, отмечают авторы.

Детское творчество воспроизведено на бронеплитах от бронежилетов, спасавших жизнь украинских воинов в бою.

"Война украла у украинских детей детство и заставила моментально повзрослеть. Но она не смогла отобрать у них любовь к Украине, веру в ее победу и надежду на мирный завтрашний день", - пишет пресс-служба.

Свои мечты юные творцы представили в конкурсе художественных работ "Краски Победы".

Бронеплиты, расписанные руками украинских детей, в дальнейшем станут частью крупного международного художественного проекта ArtArmor – искусство, спасающее жизнь.

"Во время посещения этой выставки мне вспомнился рисунок, который я видел, из деоккупированного села Ягодное Черниговской области, где дети и взрослые сидели в подвале. Это рисунок ребенка до войны - солнышко и семья, и рисунок, который был на обратной стороне уже во время войны – оккупация, взрывы, оружие… Я рад, что есть такая возможность показать, что защитники наши воюют ради нашего будущего, будущего наших детей, которые сегодня благодаря ему могут продолжать творить. И я рад, что все эти картины, которые мы увидели, исполнены надежды и веры в нашу победу", – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко .

Выставка проходит в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Кроме того, 28 мая в Софии Киевской открыли выставку грузинских художников "Вольный город".