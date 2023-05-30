К Международному дню защиты детей в Музее войны открылась выставка "Краски Победы"
Во вторник, 30 мая, к Международному дню защиты детей в Музее войны в рамках проекта "ArtArmor.Дети" открылась выставка работ юных художников "Краски Победы"
Об этом говорится на официальной странице Национального музея истории Украины во Второй мировой войне .
Проект "ArtArmor.Дети" дает возможность украинской творческой молодежи заявить о своем таланте, раскрыть его в картине или артобъекте, отмечают авторы.
Детское творчество воспроизведено на бронеплитах от бронежилетов, спасавших жизнь украинских воинов в бою.
"Война украла у украинских детей детство и заставила моментально повзрослеть. Но она не смогла отобрать у них любовь к Украине, веру в ее победу и надежду на мирный завтрашний день", - пишет пресс-служба.
Свои мечты юные творцы представили в конкурсе художественных работ "Краски Победы".
Бронеплиты, расписанные руками украинских детей, в дальнейшем станут частью крупного международного художественного проекта ArtArmor – искусство, спасающее жизнь.
"Во время посещения этой выставки мне вспомнился рисунок, который я видел, из деоккупированного села Ягодное Черниговской области, где дети и взрослые сидели в подвале. Это рисунок ребенка до войны - солнышко и семья, и рисунок, который был на обратной стороне уже во время войны – оккупация, взрывы, оружие… Я рад, что есть такая возможность показать, что защитники наши воюют ради нашего будущего, будущего наших детей, которые сегодня благодаря ему могут продолжать творить. И я рад, что все эти картины, которые мы увидели, исполнены надежды и веры в нашу победу", – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко .
Выставка проходит в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Кроме того, 28 мая в Софии Киевской открыли выставку грузинских художников "Вольный город".
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