К месту затопления лоханки под названием "Москва" россияне тянут две буровые "вышки Бойко", - эксперт

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV.

На самом деле крейсер "Москва" поднять возможно, и россияне прямо сейчас этим занимаются. На место затопления этой лоханки тянут две вышки, которые помогут им провести работы. Это "вышки Бойко", которые были захвачены еще в 2014 году. Во-вторых, ядерных боеприпасов на борту крейсера "Москва" не было, это подтвердили все американские источники, потому что американцы отслеживают само использование и постановку в боевой режим всего ядерного оружия России, тем более сейчас, после того как началась война в Украине, они к этому придирчиво относятся и специально подвесили спутник над Крымом и над восточной частью Украины для того, чтобы иметь больше информации. То, что сейчас западные СМИ не раскручивают эту тему, может означать только одно - что там не было этих боеприпасов”, - пояснил Жирохов.

Также военный эксперт добавил, что разговоры о спутниковом оружии ведутся уже последние 30 лет.

“Россияне время от времени говорят, что они что-то делают в этом направлении, но до реальных работающих еще очень далеко. Кроме того, система Starlink – это несколько сотен небольших мини-спутников, находящихся на разных орбитах. Фактически уничтожить эту систему невозможно, там кластерная система. Уничтожение десятка или даже сотни спутников не приведет к тому, что эта система спутникового интернета перестанет работать, - подчеркнул Жирохов.

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