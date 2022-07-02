"К любым сценариям готовы": Подоляк о возможном нападении Беларуси
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас наступление армии Беларуси маловероятно, и Украина готова к любым вариантам развития событий
Видеообращение он опубликовал в instagram.
"Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине, по фамилии Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и там и здесь. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси и к любым сценариям готовы. У нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина – Белоруссия готова к этому", - сказал Подоляк.
По его словам, такая информация нужна России, чтобы увеличить панические настроения украинцев. И добавил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси власти обязательно заблаговременно предупредят.
"Если господину Лукашенко нужно будет доказать, что белорусской армии не существует, они могут это сделать. Но если говорить серьезно, о какой-либо опасности мы предупредим заранее и к любым сценариям мы готовы", - сказал советник главы Офиса президента.
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- Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение не менее 9 июля. Соответствующие графики были опубликованы в сети.
- 2 июля Подоляк заявил , что Россия наносит удары крылатыми ракетами по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.
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