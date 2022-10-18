Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на границы 1991 года. После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию. То есть там много очень шагов", – рассказал начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что у России есть много территориальных проблем, что и спровоцирует дальнейший распад федерации.

"Это слишком большая территория, которая довольно долгий срок существует, непонятно как, в этих границах. Она держалась исключительно на вере в мощь режима. Как только режим рухнет, все это посыплется", - говорит Буданов.

Также Буданов отметил, что наши войска воюют не с властью, а с россиянами: "82% россиян абсолютно поддерживают боевые действия в Украине. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с русским народом, 82 % – это большинство".

Политолог из Казахстана Димаш Альджанов отметил, что процесс распада России будет громким и отразится как на самой России, так и на соседних странах.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что главный страх Запада – мгновенный распад РФ.

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