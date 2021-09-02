К концу века население мира превысит 11 миллиардов, - ООН

Об этом сообщает ООН в Твиттере.

В организации добавили, что наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии.

"К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США", - отметили в ООН.



Согласно инфографике организации численность населения мира к 2030 году составит 8,5 миллиарда, в 2050 - 9,7 миллиарда и в 2100 - 11,2 миллиарда.



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