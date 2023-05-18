Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач.

Сообщается, что сейчас разворачивается электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии: "Она уже открыта в 5 городах, а к концу мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине".

Соответственно, для записи в военный госпиталь нет необходимости приходить утром и занимать очередь.

"Необходимо просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу. И имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не дожидаясь под дверью по несколько часов", - заявила Горбач.