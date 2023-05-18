К концу мая во всех военных госпиталях ВВК перейдут на электронную очередь
Для всех военных госпиталей до конца мая заработает запись в электронную очередь на военно-врачебную комиссию
Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач.
Сообщается, что сейчас разворачивается электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии: "Она уже открыта в 5 городах, а к концу мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине".
Соответственно, для записи в военный госпиталь нет необходимости приходить утром и занимать очередь.
"Необходимо просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу. И имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не дожидаясь под дверью по несколько часов", - заявила Горбач.
- Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении обращения документов и лечения военных .
- Проект запустили в тестовом режиме в тех городах, где ВВК проходит больше людей: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное