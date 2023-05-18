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К концу мая во всех военных госпиталях ВВК перейдут на электронную очередь

18 мая, 2023 четверг
13:24
Военные новости

Для всех военных госпиталей до конца мая заработает запись в электронную очередь на военно-врачебную комиссию

Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач.

Сообщается, что сейчас разворачивается электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии: "Она уже открыта в 5 городах, а к концу мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине".

Соответственно, для записи в военный госпиталь нет необходимости приходить утром и занимать очередь.

"Необходимо просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу. И имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не дожидаясь под дверью по несколько часов", - заявила Горбач.

  • Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении обращения документов и лечения военных .
  • Проект запустили в тестовом режиме в тех городах, где ВВК проходит больше людей: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса.
Общество
Здоровье
Медицина
военные силы Украины
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