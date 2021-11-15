К концу 2021 года двум группам пенсионеров повысят выплаты, - Лазебная

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию Факты.



Первая группа пенсионеров, которые получат повышенные выплаты до конца года, - это люди с наименьшими пенсиями, имеющие малый страховой стаж. С 1 декабря вырастет размер минимальных пенсий из-за повышения прожиточного минимума. Соответственно, будут перерассчитаны надбавки и повышение пенсии, зависящие от прожиточного минимума, в том числе надбавка за стаж.



Вторая группа - это пенсионеры в возрасте от 65 лет, чей страховой стаж превышает 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. С 1 декабря минимальная пенсия для них вырастет от 2400 до 2600 грн в результате повышения минимальной зарплаты.



Министр добавила, что на 2022 год составлен календарь, по которому запланировано 12 этапов адресного повышения пенсий для разных групп граждан.



"Один из этапов – это индексация пенсий в марте. Надеюсь, что народные депутаты до этого времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить возникшую несправедливость, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей - государственных служащих, научных работников, журналистов, военных", - сказала Лазебная.



По словам министра, с октября 2022 года в линейку возрастных доплат к пенсии включат пенсионеров в возрасте 70-75 лет, а минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, будет начинаться с 3 тыс. грн.



Также планируется повысить пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb