К конкурсу на участие в Евровидении от Украины выступили почти 300 участников

Об этом сообщает "Общественное".

"Дроны, ракеты, прилеты, новости с фронта, волонтерские сборы, обмен пленными, концерты в бомбоубежищах, героизм и измены, эйфория и страдания – в такой Украине происходит этот отбор к Евровидению-2023, которое пройдет в Ливерпуле вместо Киева, Львова, Одессы Многие музыканты на эмоциональном дне, многие – за рубежом, некоторые волонтерят, некоторые воюют, и, несмотря ни на что, на момент завершения приема имеем более 300 заявленных песен... Это яркий пример настроения наших людей на конструктив, надежду. Благодарен всем за заявки", - подчеркнул музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2023 Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Лонглисты участников объявят до конца октября.

Как сообщалось, что 67-й песенный конкурс Евровидения в мае следующего года будет принимать Ливерпуль. Конкурс состоится в Великобритании после победы Kalush Orchestra в Турине в этом году из-за того, что мероприятие нельзя провести в Украине по соображениям безопасности. Гранд-финал Песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится на арене Liverpool 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb