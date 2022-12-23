К конкурсу на должность директора НАБУ допустили 74 кандидата
За кресло директора Национального антикоррупционного бюро Украины будут бороться 74 кандидата. Первый экзамен – на знание законодательства – они пройдут уже 29 декабря
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .
"Из поданных 78 пакетов документов допущено 74: по трем у Комиссии были замечания и определено несоответствие требованиям, один кандидат отозвал свою кандидатуру, поскольку находится в зоне проведения боевых действий", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что 29 декабря состоится тестирование на знание законодательства.
Полномочия предыдущего директора НАБУ Артема Сытника завершились 16 апреля текущего года.
- Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.
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