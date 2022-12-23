К конкурсу на должность директора НАБУ допустили 74 кандидата

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

"Из поданных 78 пакетов документов допущено 74: по трем у Комиссии были замечания и определено несоответствие требованиям, один кандидат отозвал свою кандидатуру, поскольку находится в зоне проведения боевых действий", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что 29 декабря состоится тестирование на знание законодательства.

Полномочия предыдущего директора НАБУ Артема Сытника завершились 16 апреля текущего года.

Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.

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