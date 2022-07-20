К кому он обращается? Остин прокомментировал слова Лаврова об "изменении географии" войны
Министр обороны США считает, что министр иностранных дел РФ подтвердил желание Путина захватить больше украинских территорий
Об этом Ллойд Остин заявил на брифинге по завершении встречи Рамштайн-4.
"Как вы знаете, россияне сейчас находятся в Херсоне и на Запорожье. Российские силы уже там. Поэтому вы должны поинтересоваться, к кому он (Лавров. - Ред.) говорит. Это не удивительно для кого-либо из нас, кого-либо в Европе или в мире. Я думаю, что он обращается к людям в России, которые плохо информированы", — заявил Остин.
Он напомнил, что уже все слышали, какие у Путина намерения, поскольку он много раз заявлял о бессрочной военной операции, сосредоточенной на Донбассе.
"Его действия доказали обратное. И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что у него большие амбиции. И Лавров лишь подтвердил это сегодня", — заявил Остин.
Министр обороны США сказал, что ни для кого в этом нет ничего удивительного, кроме возможно россиян, которым Путин все время лжет.
- 20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4: "Никакой "усталости" от войны в Украине нет".
- 20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.
- Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.
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