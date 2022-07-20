Об этом Ллойд Остин заявил на брифинге по завершении встречи Рамштайн-4.

"Как вы знаете, россияне сейчас находятся в Херсоне и на Запорожье. Российские силы уже там. Поэтому вы должны поинтересоваться, к кому он (Лавров. - Ред.) говорит. Это не удивительно для кого-либо из нас, кого-либо в Европе или в мире. Я думаю, что он обращается к людям в России, которые плохо информированы", — заявил Остин.

Он напомнил, что уже все слышали, какие у Путина намерения, поскольку он много раз заявлял о бессрочной военной операции, сосредоточенной на Донбассе.

"Его действия доказали обратное. И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что у него большие амбиции. И Лавров лишь подтвердил это сегодня", — заявил Остин.

Министр обороны США сказал, что ни для кого в этом нет ничего удивительного, кроме возможно россиян, которым Путин все время лжет.

20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4: "Никакой "усталости" от войны в Украине нет".

20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.

Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.

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