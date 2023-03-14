К коалиции по спецтрибуналу для РФ присоединились еще две страны, - Кулеба
Создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .
"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", – рассказал он.
По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.
- Ранее сообщалось, что в коалицию стран по созданию специального трибунала для РФ входит уже 30 стран, присоединилась Греция.
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