К коалиции по спецтрибуналу для РФ присоединились еще две страны, - Кулеба

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .

"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", – рассказал он.

По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.