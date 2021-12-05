"К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства", - Павел Климкин

Об этом дипломат заявил в интервью Радио Свобода.

"К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства. В принципе никакого касательства. Я, кстати, очень хорошо помню, как я тогда разговаривал с бывшим министром Грищенко и говорил, что это фактически может радикально усложнить любой процесс и евроинтеграции, и любого продвижения на Запад. Но он был настроен балансировать и говорить, что в какой-то момент нужно определить баланс. Но в отношении Харьковских соглашений пусть отвечают те, кто к этому присоединился", - прокомментировал Климкин.



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По его словам, в период подписания Харьковских соглашений он отвечал только за два направления - отношения с ЕС и США.

"Я был директором департамента ЕС. А потом я был заместителем министра. И я отвечал только за два направления - за ЕС и за отношения с США. Также еще за международные организации. И также являлся руководителем нашей делегации на переговорах об ассоциации Украины с ЕС", - объяснил экс-министр иностранных дел Украины.



Справка

26 ноября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вероятную причастность заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к Харьковским соглашениям, озвучил имя Павла Климкина.

"В должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко, - ред.) не подписывал никаких Харьковских соглашений. Но есть правоохранительные органы, пусть они расследуют. Господин Елисеев также был заместителем министра иностранных дел, работающий в команде Порошенко, а также господин Климкин. Все они после Харьковских соглашений работали во власти Петра Порошенко. Господин Демченко даже не докладывал об этом в Верховной Раде. И голосовала Верховная Рада (за Харьковские соглашения, - ред.)...", - сказал, среди прочего, президент.





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