Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства", - Павел Климкин

"К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства", - Павел Климкин

5 декабря, 2021 воскресенье
12:25
Общество Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин заявил, что никоим образом не был причастен к заключению Харьковских соглашений и даже предупреждал о последствиях таких договоренностей

Об этом дипломат заявил в интервью Радио Свобода.

"К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства. В принципе никакого касательства. Я, кстати, очень хорошо помню, как я тогда разговаривал с бывшим министром Грищенко и говорил, что это фактически может радикально усложнить любой процесс и евроинтеграции, и любого продвижения на Запад. Но он был настроен балансировать и говорить, что в какой-то момент нужно определить баланс. Но в отношении Харьковских соглашений пусть отвечают те, кто к этому присоединился", - прокомментировал Климкин.

Читайте также: Разозли комика. Как Зеленский объявил охоту на Бутусова за неудобные вопросы

По его словам, в период подписания Харьковских соглашений он отвечал только за два направления - отношения с ЕС и США.

"Я был директором департамента ЕС. А потом я был заместителем министра. И я отвечал только за два направления - за ЕС и за отношения с США. Также еще за международные организации. И также являлся руководителем нашей делегации на переговорах об ассоциации Украины с ЕС", - объяснил экс-министр иностранных дел Украины.

Справка

26 ноября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вероятную причастность заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к Харьковским соглашениям, озвучил имя Павла Климкина.

"В должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко, - ред.) не подписывал никаких Харьковских соглашений. Но есть правоохранительные органы, пусть они расследуют. Господин Елисеев также был заместителем министра иностранных дел, работающий в команде Порошенко, а также господин Климкин. Все они после Харьковских соглашений работали во власти Петра Порошенко. Господин Демченко даже не докладывал об этом в Верховной Раде. И голосовала Верховная Рада (за Харьковские соглашения, - ред.)...", - сказал, среди прочего, президент.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Павел Климкин
Читайте также:
Реджеп Таїп Ердоган
4 декабря, 2021 суббота
Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
Євген Селезньов
3 декабря, 2021 пятница
С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке: В сети появилось видео, как экс-футболист сборной Украины Селезнев ругается на одноклубника
4 декабря, 2021 суббота
Я не принимаю ничьих "красных линий": Байден анонсировал долгую дискуссию с Путиным по Украине
Киев
+-2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
5 декабря
13:23
Манфред Вебер
Новые удары России по Украине будут концом "Северного потока - 2", - глава наибольшей фракции Европарламента
12:56
Пятидесятники
В Подмосковье устроили облаву на пятидесятников
12:00
Сара Нетаньяху
В Израиле судят мужчину за высмеивание жены Нетаньяху
11:34
В Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика
11:11
Польша задержала корабль с пьяными россиянами
10:50
Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана, - СМИ
10:20
"Все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства", - Пушилин о "гражданской войне" на Донбассе
10:00
Прокуратура начала расследование гибели лебедей в Винницкой области
09:37
Мэр Полтавы Александр Мамай
Мэр Полтавы Мамай говорит, что на Донбассе идет война между "братьями"
09:16
"Проснулся" вулкан Семеру на Яве. Есть жертвы
08:55
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 278 смертей, 3 тыс. госпитализаций, более 6 тыс. заражений
08:30
ОНАПТ
Персонал Одесской пищевой академии отправляют в отпуск за свой счет, - СМИ
08:10
Светлана Тихановская
Тихановская отреагировала на шокирующие заявления Лукашенко: Крым - это Украина, а изменять границы силой неприемлемо
07:44
Спасатель
За сутки в пожарах погибли 5 украинцев, пострадали 6
07:23
Байден и Путин
Байден и Путин обсудят Украину во вторник
2021, суббота
4 декабря
23:37
Обновлено
Малиновский забил супергол в ворота "Наполи" в чемпионате Италии.
22:40
Эксклюзив
В Киеве поездка в такси завершилась для пассажирки ДТП и госпитализацией
22:08
Эксклюзив
Виталий Портников
Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина
22:00
В преддверии переговоров Путина и Байдена в Украине запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьРпір
21:37
Алексей Резников
Резников предупредил о последствиях "большой войны" в Украине для Европы
21:22
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии
20:46
Шмигаль
Госбюджет на 2021 год перевыполнен на 4,4%, - Шмыгаль
20:24
Русские военные
Bild обнародовал карту вероятного вторжения России в Украину в три фазы
19:52
В Польше вскоре после задержания полицией умер украинец
19:24
"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави
19:09
вертолет Ми-8МТВ.
Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства
18:51
"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче с удалением и нереализованном пенальти
18:29
ООС
4 декабря на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
18:01
Байден Путин
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена
17:42
Биатлон: Украина показала лучший результат сезона в первой эстафете Кубка мира
17:21
Алексей Резников
Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии
16:51
Команда Ярмоленко сенсационно победила "Челси" в лондонском дерби
16:31
Эксклюзив
путин
Победной войны для Путина не будет, поскольку грузы "200" уничтожат Россию, - Яковенко
16:20
Меркель обнародовала последнее видеообращение в качестве канцлера ФРГ
15:50
"Динамо" разбило "Верес" и догнало "Шахтер" в УПЛ
15:37
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
15:24
Жаїр Болсонару
В Бразилии начали новое расследование из-за заявлений президента-антивакцинатора Болсонара
14:55
Виктор Скрипник
Тренер клуба УПЛ заявил, что отказался возглавить сборную Украины после Шевченко
14:26
Эммануель Макрон
Франция и несколько стран ЕС откроют общую дипломатическую миссию в Афганистане, - Макрон
14:05
В ОП не один "крот", а целая группа таких людей: Луценко о разведчиках, Цемахе и "кротоферме" Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV