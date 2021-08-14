К катастрофе в Афганистане привела политика Байдена, - аналитик CNN

По словам Бергена, в Афганистане сейчас начинаются точно такие же нежелательные процессы, что и в Ираке после вывода войск США из страны в конце 2011 года. Тогда там армия боевиков "ИГИЛ" уже была всего в нескольких милях от ворот Багдада и захватила почти всю северную часть страны, вместе со многими крупными городами, рассказывает Еспресо.TV.



"В 2014 году, после того, как "ИГИЛ" начала этнические чистки в Ираке и убивала американских журналистов и работников гуманитарной помощи, тогдашний президент Барак Обама отменил это решение и направил дополнительную военную поддержку - увеличив присутствие американских войск до 2 900", - говорится в статье, перевод которой на украинском языке доступен на милитарном портале.







В обоих случаях, подчеркивает Берген, причиной неурядиц были и есть личные решения Байдена как политика.



С тех пор как Байден объявил о полном выводе США в апреле, талибы захватили уже более половины из 34 столиц провинций Афганистана, находятся менее чем в сотне километров от Кабула и контролируют важнейшую автодорогу страны - шоссе Кабул - Кандагар.



"Талибан контролирует часть территории Северного Афганистана, вдали от своих традиционных опорных пунктов на юге и востоке страны, что свидетельствует о хорошо продуманной военной стратегии... Так же как "ИГИЛ" в Ираке, талибы атакуют тюрьмы по всему Афганистану и освобождают заключенных боевиков, которые присоединяются к ним и укрепляют их силы", - отмечает Питер Берген.



Дипломатические усилия по мирным договоренностям с талибами, аналитик называет "фантазиями". Вероятность достичь такого соглашения ним оценивается как нулевая.



"Эта победа джихадистов, которая для мирового джихадистского движения будет такой же значительной, как успехи "ИГИЛа" в Ираке и Сирии. Так же, как и в тот раз, многие тысячи иностранных боевиков ставших на путь воинствующего джихада, скорее всего, прибудут в Афганистан, чтобы присоединиться к победным "святым воинам" и пройти военную подготовку", - предупреждает эксперт CNN.



Они присоединятся к 10 тысячам иностранных боевиков, которые уже базируются в Афганистане, из 20 различных иностранных джихадистских групп, включительно с "Аль-Каидой" и "ИГИЛом".