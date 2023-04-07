Об этом сообщает издание Nepszava.

До конца 6 апреля правительства Германии и Франции были последними, кто заявил, что присоединится к процедуре. Кроме них, иск поддержали Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, Испания, Швеция, Словения и Европейский парламент.

"Их объединение имеет не юридическое, а скорее важное символическое значение. Во время слушания страны-участницы могут выразить свое мнение в поддержку позиции истца. Такое участие достаточно распространено в практике суда ЕС", - отмечает издание.

Судебный процесс должен состояться во второй половине 2023 года, а в 2024 суд вынесет решение.