К иску Еврокомиссии против Венгрии из-за дискриминации ЛГБТ+ присоединились 15 стран ЕС
15 стран-членов ЕС и Европарламент поддержат иск Еврокомиссии против Венгрии в Суде Евросоюза из-за венгерского закона, дискриминирующего людей по их сексуальной ориентации
Об этом сообщает издание Nepszava.
До конца 6 апреля правительства Германии и Франции были последними, кто заявил, что присоединится к процедуре. Кроме них, иск поддержали Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, Испания, Швеция, Словения и Европейский парламент.
"Их объединение имеет не юридическое, а скорее важное символическое значение. Во время слушания страны-участницы могут выразить свое мнение в поддержку позиции истца. Такое участие достаточно распространено в практике суда ЕС", - отмечает издание.
Судебный процесс должен состояться во второй половине 2023 года, а в 2024 суд вынесет решение.
- Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляен назвала "позорным" закон, запрещающий демонстрировать гомосексуальность или изменение пола в шоу, фильмах и программах сексуального воспитания в школах Венгрии.
- Парламент Венгрии принял закон, запрещающий обсуждать и распространять в школах информацию о ЛГБТ.
- Еврокомиссия заявила об угрозе демократическим стандартам в Польше и Венгрии в связи с понижением уровня свободы СМИ и независимости судебной власти.
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