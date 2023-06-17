Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Страны, которые вне договора о нераспространении ядерного оружия, но имеют его, а это, замечу, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея, не имеют никаких обязательств перед миром. А с Ираном ситуация вообще другая, потому что он является участником этого договора и обязался не разрабатывать ядерное оружие, соответственно, его не иметь, поэтому по договору МАГАТЭ контролирует все ядерные материалы, производство, которое есть в Иране. Сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, все ли Иран показывает. В целом пока он в рамках своих обязательств, но вопросы есть", - сказал эксперт по ядерной безопасности.

Павел Подвиг прокомментировал, что МАГАТЭ зафиксировало в Иране более 100 кг обогащенного 60% урана, однако отметил, что для производства ядерной бомбы это не лучший материал, потому что лучше иметь большее обогащение урана.

"Но если захотеть, то из такого материала можно сделать несколько ядерных устройств. Заметьте, что весь этот материал находится под гарантиями МАГАТЭ, то есть международные инспекторы контролируют количество и место ядерного материала в Иране. Другое дело, что эти инспекторы не могут охранять такой материал и помешать Ирану, если он захочет этот материал куда-то забрать. Пока Иран остается участником договора о нераспространении ядерного оружия, соответственно, опасный материал не будет никуда забирать, но потенциальная возможность есть. Если Иран очень захочет выйти из договора, то через некоторое время он сможет произвести достаточное количество материала на несколько взрывных устройств. Пока этого не происходило и не происходит, поэтому мы говорим только о теоретической возможности", - отметил Подвиг.