Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

"Обыски проходят в и.о. налоговой инспекции города Киева Оксаны Датий. По делу с махинациями по НДС", - написал он.

"Исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является председателем Комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствие критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

"В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн. Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в них систематическое получение оплаты своих "услуг", – сообщили в ДБР.

Также оперативники ДБР исследуют образ жизни и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США. При этом одно из авто должностных лиц стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

Сегодня правоохранители пришли с обысками к экс-министру Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах.

Также Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности производят обыск в доме миллиардера Игоря Коломойского.