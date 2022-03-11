К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, - Минобороны
В общей сложности, по предварительной информации, легионеров, желающих воевать за Украину, насчитывается около 20 тысяч
Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Еспресо.TV.
"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома – это трудно воспринять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона , я сразу понял, что должен присоединиться к нему", - рассказал доброволец из Норвегии Дамьен.
По его словам, в легионе есть люди из многих государств и по состоянию на вчера (10 марта) были представители из 52 стран. В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.
Отмечается, что добровольцы Интернационального легиона сначала согласовывают все юридические вопросы службы, а уже потом получают всю необходимую экипировку и оружие. После этого начинается специальная подготовка и согласование подразделений.
- Напомним, 6 марта Министерство обороны Украины вместе с IT-волонтёрами создали сайт для приема заявок на поступление в International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. По состоянию на 6 марта желание воевать изъявили до 20 тыс. иностранцев.
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