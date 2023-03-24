К инициативе по производству и поставке Украине боеприпасов присоединились уже 20 стран
К усилению поддержки Украины Европейским оборонным агентством, а именно проектом совместного производства боеприпасов 155 калибра, присоединились уже 20 стран
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
"Мы высоко ценим подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов 155 калибра, к которому уже присоединились 19 государств-членов ЕС и Норвегия. Это действительно революционный шаг", - сказал он.
- Напомним, лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины, также они поддержали поставки ракет, если потребуется.
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