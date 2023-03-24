Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

"Мы высоко ценим подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов 155 калибра, к которому уже присоединились 19 государств-членов ЕС и Норвегия. Это действительно революционный шаг", - сказал он.