К информации из нагрудной бодикамеры полицейского о ДТП с Трухиным имели доступ около 100 человек, - глава Нацполиции Клименко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"По камерам. На момент оформления ДТП работала действительно одна камера… на сотруднике управления патрульной полиции Киева Петрике", - сказал Клименко в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.



Он отметил, что на момент совершения ДТП не было информации о том, преступление ли это.



"23 августа, накануне Дня Независимости, мы обслуживали иностранные делегации, очень быстро и старательно пытались все ДТП, которые были в Киеве и пригороде, оформлять, чтобы не создавать неудобств для гостей и иностранных делегаций, прибывающих из аэропорта Борисполь. Поэтому информацию о том, что произошло ДТП на въезде в Киев, мы получили, а о том, что один из возможных фигурантов - народный депутат, мы получили уже через несколько часов", - рассказал глава Нацполиции.



По его словам, когда полицейские прибыли на место ДТП, все двери автомобиля были открыты и участники ДТП находились на проезжей части или возле нее.



"Запись, которую осуществлял работник полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставила "Украинская правда"… четко видны тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - отметил Клименко.



По словам главы Нацполиции, согласно процедуре информацию с бодикамер снимает работник IT на сервер.



"Но здесь есть один нюанс. Те камеры, которые использовали работники полиции еще до нового года, малобюджетны, поставлены они в Нацполицию, в частности, через международную техническую помощь еще четыре-пять лет назад", - отметил Клименко.



С этой камеры технически можно снять информацию, к ней имеют доступ около 100 сотрудников полиции.



"К серверам имеют доступ очень много сотрудников полиции. Это и айтишники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики. Что это значит? Что в Киеве доступ к этой информации имели около 100 человек... Логирования (записывание файлов журнала, содержащих информацию о событиях в хронологическом порядке, - ИФ) на тот момент не было... Поэтому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, сегодня невозможно", - заявил Клименко.



Он добавил, что в сентябре Нацполиция вышла с предложением закупить видеокамеры, с которых невозможно снять информацию, под логинами хранятся данные о том, кто скачал и снял эту информацию на сервер.



"Ни один сотрудник полиции, который был опрошен на сегодняшний день в управлении патрульной полиции, не может четко сказать, что тем видео кто-то в те дни интересовался. Это обычное ДТП", - подчеркнул Клименко.