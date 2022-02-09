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К информации из нагрудной бодикамеры полицейского о ДТП с Трухиным имели доступ около 100 человек, - глава Нацполиции Клименко

9 февраля, 2022 среда
16:55
Общество Игорь Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации из нагрудной камеры патрульного полицейского с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто снял информацию с сервера

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По камерам. На момент оформления ДТП работала действительно одна камера… на сотруднике управления патрульной полиции Киева Петрике", - сказал Клименко в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Он отметил, что на момент совершения ДТП не было информации о том, преступление ли это.

"23 августа, накануне Дня Независимости, мы обслуживали иностранные делегации, очень быстро и старательно пытались все ДТП, которые были в Киеве и пригороде, оформлять, чтобы не создавать неудобств для гостей и иностранных делегаций, прибывающих из аэропорта Борисполь. Поэтому информацию о том, что произошло ДТП на въезде в Киев, мы получили, а о том, что один из возможных фигурантов - народный депутат, мы получили уже через несколько часов", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, когда полицейские прибыли на место ДТП, все двери автомобиля были открыты и участники ДТП находились на проезжей части или возле нее.

"Запись, которую осуществлял работник полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставила "Украинская правда"… четко видны тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - отметил Клименко.

По словам главы Нацполиции, согласно процедуре информацию с бодикамер снимает работник IT на сервер.

"Но здесь есть один нюанс. Те камеры, которые использовали работники полиции еще до нового года, малобюджетны, поставлены они в Нацполицию, в частности, через международную техническую помощь еще четыре-пять лет назад", - отметил Клименко.

С этой камеры технически можно снять информацию, к ней имеют доступ около 100 сотрудников полиции.

"К серверам имеют доступ очень много сотрудников полиции. Это и айтишники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики. Что это значит? Что в Киеве доступ к этой информации имели около 100 человек... Логирования (записывание файлов журнала, содержащих информацию о событиях в хронологическом порядке, - ИФ) на тот момент не было... Поэтому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, сегодня невозможно", - заявил Клименко.

Он добавил, что в сентябре Нацполиция вышла с предложением закупить видеокамеры, с которых невозможно снять информацию, под логинами хранятся данные о том, кто скачал и снял эту информацию на сервер.

"Ни один сотрудник полиции, который был опрошен на сегодняшний день в управлении патрульной полиции, не может четко сказать, что тем видео кто-то в те дни интересовался. Это обычное ДТП", - подчеркнул Клименко.

  • Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
  • Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
  • Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
  • 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
  • МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
  • 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
  • Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что Трухин свозил "черные" наличные из областей в Офис президента.
  • Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
  • ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.
  • На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что народный депутат Александр Трухин предлагал взятку после совершения ДТП.

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