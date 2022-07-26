Три системы MLRS MARS-II в Украине.

Наконец, объявили о важных поставках вооружения из Германии, которая до сих пор медленно реагировала на просьбы Украины, то есть лед тронулся. Министр обороны Германии заявила, что уже переданы Украине три системы залпового огня MARS-II с другими образцами вооружений. MARS-II – это локализованная немецкая версия РСЗО М270 и старший брат HIMARS.

Он отличается тем, что имеет два пусковых пакета и может запускать по врагу сразу 12 ракет на дальность 80 км, соответственно, уничтожая сразу 12 целей в одном пуске. Это хорошая система вооружений, но с Германией всегда есть нюансы. Ранее сообщалось, что Германия не может передать эти MARS-II потому, что в этих системах чуткое программное обеспечение, позволяющее использовать дальнобойные управляемые снаряды. Германия все-таки завершила модернизацию MLRS MARS-II до уровня, позволяющего использовать дальнобойные снаряды. Эти три системы MARS-II будут важным дополнением к перечню HIMARS, активно уничтожающих противника.

ПВО IRIS-T ожидаем к концу года

Кроме MARS-II сказано, что Германия передала нам системы ПВО IRIS-T, однако впоследствии оказалось, что это были слишком оптимистичные сообщения. Медийщики ошиблись, получение средств ПВО IRIS-T будет в конце года. Это система ПВО, позволяющая уничтожать цели противника на высоте до 20 км и на дальности до 40 км. Является самым современным образцом вооружения, производимым немецкими компаниями. Украина заявила о желании получить 10 образцов и изготовление этих систем займет до 3-4 лет. Первые образцы поставляются в Египет и была надежда, что Украина сможет перебить этот контракт и получить заказ для других стран. Но нет, поэтому мы ждем изготовления новых IRIS-T, которые могут уничтожать баллистические цели и усиливать возможности ВСУ.

Ситуация на фронтах

Оружие нам нужно для того, чтобы осуществлять и эффективную оборону, и эффективные наступательные действия, что влияет на ситуацию на фронтах, которая является непростой, но динамика прогнозируема

Славянск – Краматорск

Следует выделить агломерацию Славянск – Краматорск, где враг пытается готовить наступление на эти города, которые хорошо защищены. В зоне Изюма и Лисичанска в свое время было сконцентрировано 60% сил, которые враг подтянул на территорию Украины, но сейчас продвижения на Славянск и Краматорск нет, поскольку все пути и подступы к этим городам хорошо защищены.

Сиверск – Соледар – Бахмут

Кроме Славянска и Краматорска, вторая линия обороны, которую я могу назвать линией истощения для противника, это города Сеиверск, Соледар и Бахмут. По этой линии враг совершает удары артиллерией и авиацией, пытается проводить отдельные наступательные штурмовые операции по линии Белогоровка – Григоровка – Серебрянка. Все эти населенные пункты находятся вдоль Сиверского Донца, а городок Серебрянка - вплотную к Сиверску . Изменений в этих зонах не происходит. ВСУ занимают там господствующие высоты и врагу продвинуться очень тяжело.

Бахмут

Динамика здесь наиболее сложна. Бахмут является логистическим хабом, где происходит пересечение многих трасс, идущих на Краматорск – Славянск и на Лисичанск. К тому же в течение длительного времени с разных направлений враг пытается двигаться в сторону Бахмута.

В информации российских пабликов и по ограниченной информации Генерального штаба ВСУ говорится о том, что противник имеет определенный прогресс в захвате Углегорской ТЭС. Это направление несущественно влияет на ситуацию южнее Бахмута, но будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в этом секторе фронта. Тем не менее существуют риски, что враг будет двигаться и дальше в сторону Бахмута, выровняв линию фронта после захвата Углегорской ТЭС.

Юг

С другой стороны, все эти усилия могут быть сбалансированы активными действиями украинской стороны на Юге, где сейчас происходят контрнаступательные и наступательные действия. Общую динамику оценить пока не можем поскольку информация ограничена.

Активность, связанная с действиями ВСУ, по уничтожению мостов через реку Днепр является значительным шагом вперед с точки зрения вытеснения российских войск с нашей территории. Враг на это не реагирует, а наоборот, пытается возводить понтонные переправы, чтобы продолжать сохранять возможность снабжения своих войск на правый берег Днепра. Вопрос лишь во времени, чтобы уничтожать и понтонные переправы.



Кроме того, что враг пытается создавать дополнительные инженерные мероприятия на Юге, использовать артиллерию, которая несет основную тяжесть боевых действий, противник также пытается искать информацию, связанную с нашими линиями обороны, используя спутниковые возможности и возможности своих беспилотных аппаратов. Противник делает попытки с помощью своих систем найти базирование HIMARS по всей нашей территории.