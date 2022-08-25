К границам Украины Россия стянула более 400 самолетов и 360 боевых вертолетов, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
По состоянию на 25 августа у границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов
Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.
Как говорится в сообщении, на 25 августа у границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов.
"Вокруг наших границ находится группировка самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как К 52", - сказал Игнат.
Также представитель командования ПС ВСУ отметил, что РФ активно применяет тактически авиацию.
"Это истребители, патрулирующие воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", - добавил он.
- Днем 24 августа в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотник
- 24 августа около 11 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
- После обеда 24 августа над Черниговской областью противовоздушная оборона сбила два российских беспилотных летательных аппарата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное