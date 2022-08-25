Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.

Как говорится в сообщении, на 25 августа у границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов.

"Вокруг наших границ находится группировка самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как К 52", - сказал Игнат.

Также представитель командования ПС ВСУ отметил, что РФ активно применяет тактически авиацию.

"Это истребители, патрулирующие воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", - добавил он.

Днем 24 августа в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотник

24 августа около 11 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.

После обеда 24 августа над Черниговской областью противовоздушная оборона сбила два российских беспилотных летательных аппарата.

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