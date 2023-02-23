К годовщине полномасштабного вторжения Еспресо покажет два фильма "Как у вас начиналось 24 февраля?"
В годовщину нападения России на Украину телеканал Еспресо покажет документальный фильм от команды Ukraїner "Как у вас началось 24 февраля?". Документальную ленту можно будет просмотреть 24 февраля в 17:30
Фильм режиссера Николая Носка – это сборник историй о том, как полномасштабное вторжение изменило жизнь украинцев. Тысячи мирных людей стали военными или волонтерами, сопротивляющимися стране-террористке, что несет наибольшую угрозу миру и демократии во всей Европе за последние десятилетия.
Премьера фильма состоялась на фестивале украинского кино Украина в Варшаве, показы также прошли в кинотеатрах Польши
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