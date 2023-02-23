К годовщине полномасштабного вторжения Еспресо покажет два фильма "Как у вас начиналось 24 февраля?"

Фильм режиссера Николая Носка – это сборник историй о том, как полномасштабное вторжение изменило жизнь украинцев. Тысячи мирных людей стали военными или волонтерами, сопротивляющимися стране-террористке, что несет наибольшую угрозу миру и демократии во всей Европе за последние десятилетия.

Премьера фильма состоялась на фестивале украинского кино Украина в Варшаве, показы также прошли в кинотеатрах Польши