К годовщине начала протестов: США и Канада ввели новые санкции против Беларуси
9 августа, через год после проведения непризнанных коллективным Западом выборов президента в республике Беларусь, США и Канада наложили новые санкции на режим
Об этом сообщили на сайте Белого дома и в заявлении правительства Канады.
Так, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.
"Сегодня, в годовщину мошеннических выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, президент Джозеф Байден-младший подписал исполнительный указ о дальнейших последствиях для Александра Лукашенко и его режима за их продолжающиеся атаки против демократических устремлений и прав белорусского народа, транснациональные репрессии и злоупотребления, нарушения международных норм и коррупции", - говорится в пресс-релизе Белого дома.
Подписанный Байденом указ предусматривает введение санкций в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси, включая оборонный сектор, сектор безопасности, энергетический сектор, сектор калийных удобрений, сектор табачных изделий, строительный сектор и транспортный сектор.
Министерство финансов США в связи с этим вводит крупнейший на сегодня пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, в частности, против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Это предприятие в США считают источником незаконного богатства режима Лукашенко.
Также санкции вводятся против Белорусского национального олимпийского комитета, который США обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, ведущих бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко, а также 15 компаний, с которыми они связаны, включая "Абсолютбанк", частный белорусский банк.
Под санкции попали также дополнительные субъекты, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси.
Канада также ввела новые ограничения. Министр иностранных дел страны Марк Гарно анонсировал новые санкции согласно Акту о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся тяжелые и систематические нарушения прав человека в Беларуси.
"Новые меры предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", - пояснили в правительстве.
Сферы, которых коснутся новые санкции - ценные бумаги и инструменты денежного рынка, финансирование госдолга, страхование, нефтепродукты и калийные удобрения. Отмечается, что меры применяются в координации с действиями международных партнеров Канады.
- Отметим, ранее стало известно, что 9 августа Великобритания расширила список санкций против РБ и лично самопровозглашенного президента Лукашенко
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