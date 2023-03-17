К годовщине боев за Азовсталь Еспресо покажет фильм Артема Шевченко "Авиапрорыв на Азовсталь"

В фильме раскрываются детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе, ставшие известными после выхода защитников украинского города из металлургического комбината "Азовсталь". Пилоты ВСУ и спецназначители ГУР совершили семь боевых вылетов 16 вертолетами армейской авиации на завод, вглубь вражеской территории, более чем на 100 километров с плотной противовоздушной обороной противника. Благодаря этому бойцы смогли получать лекарства, прибыли медики, боеприпасы и оружие, а также эвакуировали раненых и погибших.

Уникальная воздушная операция ГУР МО и армейской авиации в марте-апреле 2022 более чем на месяц продлила эффективную оборону гарнизона Мариуполя на Азовстале.

Автор ленты общается с пилотами армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, офицерами-спецназначенцами ГУР МО и азовцами-защитниками Мариуполя, которые воспроизводят полную картину остросюжетных событий и результатов блестящей операции. Герои рассказывают о первом вылете, который состоялся 21 марта 2022 года, и обо всех последующих рейдах, которые в совокупности позволили доставить нашим защитникам более 30 тонн груза (оружие, боеприпасы, связь), десантировать более 70 бойцов подкрепления и эвакуировать 64 раненых гарнизона защитников Мариуполя, которые 86 дней осадили Азовстали в окружении гораздо больших сил врага.

Лента Артема Шевченко "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" можно будет посмотреть на Еспресо 18 марта в 12:10 .

Фильм является первой частью документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". Следующие части будут выходить на Еспресо по субботам, 25 марта и 1 апреля, также в 12:10.