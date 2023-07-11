Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, генерация полностью покрывает потребности потребителей.

Обесточение из-за непогоды

Из-за технологических нарушений в результате непогоды без света остается часть потребителей в Кировоградской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях. Всего обесточено 34 населенных пункта, большинство – в Сумской области.

Обесточение из-за обстрелов

В результате падения обломков дрона в Киевской области зафиксированы повреждения линий электропередачи, обесточены 102 потребителя. Бригады энергетиков работают на месте.

Относительно прифронтовых территорий там из-за обстрелов без света остались 8 населенных пунктов в Донецкой области.

"Также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях", – рассказали в Минэнерго.