К энергосистеме Украины подключили еще один блок ТЭС: ситуация в энергетике по состоянию на 11 июля
К энергосистеме Украины после ремонта подключили еще один блок тепловой генерации мощностью 240 МВт. Дефицита мощности по состоянию на 11 июля нет
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, генерация полностью покрывает потребности потребителей.
Обесточение из-за непогоды
Из-за технологических нарушений в результате непогоды без света остается часть потребителей в Кировоградской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях. Всего обесточено 34 населенных пункта, большинство – в Сумской области.
Обесточение из-за обстрелов
В результате падения обломков дрона в Киевской области зафиксированы повреждения линий электропередачи, обесточены 102 потребителя. Бригады энергетиков работают на месте.
Относительно прифронтовых территорий там из-за обстрелов без света остались 8 населенных пунктов в Донецкой области.
"Также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях", – рассказали в Минэнерго.
- Днем ранее в ремонт вывели один из блоков АЭС , что уменьшило мощность в энергосистеме.
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