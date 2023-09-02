К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
К украинской энергосети подключили еще один блок АЭС, прибавивший тысячу мегаватт мощности: его вывели из ремонта на пять дней раньше плана
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, атомный энергоблок был выведен из ремонта 31 августа. Министр не уточнил о какой именно из украинских АЭС идет речь.
Галущенко подчеркнул, ремонтные работы проходят в соответствии с графиками. Однако иногда происходят корректировки, например, возникали сложности, когда во время ремонта обнаруживали неразорвавшиеся снаряды.
Министр энергетики отметил, что поскольку атомная генерация дает более 50% всей генерации страны, важно, чтобы все 9 блоков, находящихся на контролируемой Украиной территории, заработали этой зимой.
Галущенко добавил, что сейчас энергетики готовятся к осенне-зимнему сезону.
“Мы готовимся, мы в процессе. Многое происходит именно сейчас: и пик ремонтной компании идет, и мы готовимся. У нас нет иллюзий. Враг будет атаковать. И мы знаем об этом. Нужно максимально обеспечить защиту от ударов», – сказал он.
Что известно о подготовке к отопительному сезону
В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. По состоянию на 13 августа Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
18 августа стало известно, что в новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт. Вокруг Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения .
По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
Параллельно продолжается закачка газа в подземные газохранилища.
Владимир Зеленский заявил, что в зимние месяцы 2023-2024 годов следует ожидать новых ударов России по объектам украинской энергетики и инфраструктуре.
"Но должны осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике. По критических объектах. Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", - добавил Зеленский.
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