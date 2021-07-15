К двухсотой годовщине смерти Наполеона Бонапарта аукцион Sotheby’s разыграет шляпу императора Франции
Шляпа-двууголка, или бикорн, которую надел Наполеон Бонапарт во время подписания Тильзитского мира с Российской империей в 1807 году, уйдет с молотка
Об этом сообщает The Guardian.
Аукцион состоится с 15 по 22 сентября, будет около 100 лотов: картины, скульптуры, столовое серебро, мебель, фарфор, украшения, фотографии, а также памятные вещи.
Кроме шляпы французского императора Sotheby's также продаст копию посмертной маски Наполеона. За оба лота аукционисты планируют выручить от 400 до 600 тыс. евро.
Сейчас в мире идентифицированы 19 шляп-двууголок, которые носил Бонапарт. Большинство из них находятся в музейных коллекциях.
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