К двухсотой годовщине смерти Наполеона Бонапарта аукцион Sotheby’s разыграет шляпу императора Франции

Об этом сообщает The Guardian.



Аукцион состоится с 15 по 22 сентября, будет около 100 лотов: картины, скульптуры, столовое серебро, мебель, фарфор, украшения, фотографии, а также памятные вещи.



Кроме шляпы французского императора Sotheby's также продаст копию посмертной маски Наполеона. За оба лота аукционисты планируют выручить от 400 до 600 тыс. евро.



Сейчас в мире идентифицированы 19 шляп-двууголок, которые носил Бонапарт. Большинство из них находятся в музейных коллекциях.