К дому Медведчука, находящегося под домашним арестом, приехали автобусы и автомобили, чтобы вывозить имущество, - Следствие
Журналисты проекта "Следствие.Инфо" заметили полицию возле дома кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о госизмене
Об этом сообщило издание в Telegram.
"У дома Медведчука в Киеве прямо сейчас - около 30 человек охраны и полиции. Полиция перекрыла одну из близлежащих улиц возле особняка Медведчука - обыскивает автомобили с фонариками", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на вопросы журналистов правоохранители не отвечают.
"По информации из наших источников, несколько автомобилей и бусов приехали вывозить имущество из дома Медведчука (в частности, грузили оружие и бронежилеты), но впоследствии об этом узнали в ГБР и якобы направили несколько экипажей полиции", - заявили журналисты.
- По информации издания "Обозреватель", супруга Медведчука, Оксана Марченко, покинула Украину.
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