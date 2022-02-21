К дому Медведчука, находящегося под домашним арестом, приехали автобусы и автомобили, чтобы вывозить имущество, - Следствие

Об этом сообщило издание в Telegram.



"У дома Медведчука в Киеве прямо сейчас - около 30 человек охраны и полиции. Полиция перекрыла одну из близлежащих улиц возле особняка Медведчука - обыскивает автомобили с фонариками", - говорится в сообщении.



Там добавили, что на вопросы журналистов правоохранители не отвечают.



"По информации из наших источников, несколько автомобилей и бусов приехали вывозить имущество из дома Медведчука (в частности, грузили оружие и бронежилеты), но впоследствии об этом узнали в ГБР и якобы направили несколько экипажей полиции", - заявили журналисты.

По информации издания "Обозреватель", супруга Медведчука, Оксана Марченко, покинула Украину.