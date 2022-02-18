К Дия.City присоединились уже почти 70 компаний
Для получения резидентства в специальном правовом режиме Дия.City подали заявки 88 компаний, 68 компаний уже согласовали
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он отметил, что только в течение четверга согласовали еще 13 компаний на резидентство. На рассмотрение заявки Минцифры имеет до 10 дней.
Среди новых резидентов есть украинская продуктовая компания LIGA:ZAKON и сервис Revizion, а также автоматизированный сервис мониторинга социальных медиа и СМИ SoMо. Присоединился и международный стартап, создающий системы умного дома – OMO systems.
Ранее к спецрежиму присоединились такие компании как Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve и Rozetka.
- Напомним, что с 8 февраля, когда в приложении "Дия" появились общественные опросы, их прошли уже более 200 тыс. украинцев.
- К запуску на портале "Дия" готовится 15-я электронная строительная услуга, которая позволит онлайн получать разрешение на строительство.
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