К Дия.City присоединились уже более 300 IT-компаний
К правовому и налоговому пространству Дія.City присоединились уже более 300 IT-резидентов, среди них есть как международные, так и украинские компании
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.
"В Дия.City уже более 300 резидентов. К уникальному правовому и налоговому пространству продолжают приобщаться новые резиденты. Среди них как международные, так и украинские компании", - пишет Минцифры.
Как говорится в сообщении, среди присоединившихся недавно резидентов – международная технологическая компания DataRobot, которая создала AI-платформу для анализа данных и построения прогнозируемых моделей для бизнеса (ею пользуются известные бренды и компании из перечня Fortune 500); украинский стартап Helsi, создавший электронную медицинскую систему для записи к врачам и хранения медицинских данных; основанная в Украине международная аутсорсинговая IT-компания Сiklum, которая имеет офисы в США, Испании, Швейцарии, Дании, Израиле, Польше, ОАЭ и Пакистане.
Также в пространство Дия.City вошли международная корпорация SimCorp, создающая интегрированные решения для управления инвестициями; платформа для автоматизации каналов продаж Reply и международная ІТ-компания Govitall, которая создает продукты для образовательных проектов и построения успешной карьеры.
В Минцифры отмечают, что теперь новые резиденты будут пользоваться одними из лучших в Европе налоговыми и правовыми условиями.
- За февраль – апрель резиденты Дия.City уплатили в госбюджет 1,3 млрд грн, более 57 млн грн из них – военный сбор.
- 10 мая Проект "Дия.City" вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.
- 26 мая приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards.
- 22 июня Дия получила бронзу на международном фестивале креативщиков "Каннские львы 2022".
- 23 июня Дия.City получила премию Emerging Europe Awards в номинации Modern and Future-Proof Policymaking.
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