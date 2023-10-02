Первоначально проблема состоит в том, что когда человек достигает нетрудоспособного возраста, он не может зарабатывать себе на жизнь. Поэтому есть три варианта решения этой проблемы: содержание за средства семьи, содержание за счет собственных накоплений или пенсионное обеспечение. Не каждый пожилой человек имеет семью или у этой семьи достаточно средств, чтобы его содержать. Так же не все имеют достаточно накоплений, чтобы содержать себя за их счет в течение 10-15 лет. Так что во всем мире уже давно пришли к модели пенсионного страхования, как наиболее надежного варианта.



Идем дальше. Какой уровень пенсий считается достаточным для человека? Согласно современным представлениям о достойном уровне жизни и расходах на пенсии, считается нормальным, когда человек на пенсии получает примерно 60-70% от своего дохода во время работы (кто угодно может спокойно посчитать, какая это должна быть пенсия конкретно для него). Согласно ратифицированной Украиной в 2016 году Конвенвенции Международной организации труда №102 , самый низкий уровень пенсий по старости установлен на уровне 40%. В Украине сейчас уровень пенсионного замещения составляет около 29% дохода во время работы (а по отдельным категориям и ниже). То есть, правительства Украины (не только это, но и предыдущие) не выполняют даже минимальные требования к уровню пенсий.

Почему так произошло, ведь в начале независимости Украины уровень пенсионного обеспечения составлял 60% , а для некоторых категорий граждан даже 80%? Не было и проблем с наполнением пенсионного фонда, который тогда, кстати, руководился профсоюзами, как и другие фонды социального страхования.

Многие реформаторы говорят, что проблема в солидарной системе пенсионного обеспечения и огромном дефиците бюджета Пенсионного фонда Украины, вызванного, в том числе, демографическим кризисом. И предлагают реформу посредством дополнительных уровней добровольного или обязательного накопительного пенсионного страхования. Однако решит ли это проблемы солидарной системы или демографического кризиса? Нет. Поэтому эти реформаторы предлагают снизить выплаты из солидарной системы до минимального уровня, который может гарантировать государство. Однако даже сейчас средняя пенсия вдвое ниже реального прожиточного уровня, куда ее еще уменьшать? На это нет ответа.

Поэтому возвращаемся к началу этой дискуссии: в дополнение к пенсионному страхованию государство предлагает людям содержать себя на пенсии за счет собственных накоплений. Потому что все эти «новые» варианты «накопительного пенсионного страхования» именно этим и есть, по сути. И на самом деле любой и сейчас без государства может это делать, и даже многие делают.

Однако, когда вы сами себе откладываете на старость, вы складываете деньги "под матрац" или же держите на банковских вкладах. Как говорят реформаторы, "эти деньги не работают". Поэтому их подлинный интерес вовсе не состоит в том, чтобы обеспечить должное пенсионное обеспечение, а в том, чтобы изъять эти средства у граждан для нужд правительства и экономики. Именно поэтому так называемый второй уровень пенсионного обеспечения называется обязательным. То есть этой реформой государство обязывает каждого накапливать деньги на собственную пенсию. Но при этом вы не можете эффективно пользоваться этими деньгами, а должны передавать их в специальные фонды, которые планирует создать государство и частный сектор. По сути, это завуалированный способ изъятия части средств граждан для финансирования различных экономических проектов на средства самих граждан.

Все то же можно было бы сделать, увеличив отчисления в солидарную систему. Ведь после «реформы» Яценюка (уменьшение отчислений в социальные фонды с 41% до 22%), отчисления в Пенсионный фонд Украины были уменьшены вдвое. Тогда реформаторы декларировали, что такой шаг приведет к легализации рынка труда, чего не произошло. А произошел стремительный рост дефицита ПФУ и провал реформы, чего ни одно правительство признавать не хочет.

И снова возвращаемся к началу. В любом американском учебнике по финансам вы найдете простое объяснение, которое дают студентам первого курса, чтобы они понимали, как финансово обеспечить достойный уровень своей жизни. Так вот, чтобы после выхода на пенсию уровень жизни не сильно изменился, им советуют в течение времени, когда они работают, откладывать на пенсию 30-40% своих доходов. Таким образом выравнивая свои текущие затраты на жизнь с будущими. Каждые два года, пока вы работаете, вы обеспечиваете год жизни на пенсии на том же уровне, как и в молодые годы.

Эта модель не решает проблемы бедности и на пенсии вы не станете богаче, но она дает человеку возможность адаптироваться к определенному уровню жизни и он не упадет катастрофически после выхода на пенсию.

Собственно, так и было в Украине до 2016 года, когда отчисления в пенсионный фонд составляли 36-38% от начислений на фонд оплаты труда. Именно этот термин ввел в заблуждение все общество: кто производит эти отчисления – работодатель или работник.

Мы привыкли к модели считать свою зарплату в деньгах, получаемых "на руки". Однако для работодателей "рабочие руки" стоят совсем других денег. Для работодателя расходы на работника включают не только "зарплату", но и все налоги и отчисления, которые производятся с этой зарплаты или начисляются на нее сверху.

Сейчас, когда миллионы украинцев оказались на работе в европейских странах, они, может с удивлением, увидели, что в декларациях о доходах нужно указывать все свои доходы, включая уплаченные в виде налогов или отчислений в пенсионный или другие страховые фонды. И как оказалось, это и есть настоящая "зарплата". Так что те 36-38%, которые выплачивались на пенсии, это были ваши деньги, уплаченные из вашего совокупного дохода. Просто делала их бухгалтерия предприятия по старой «советской» схеме начислений. Но вместо реформы этой системы начислений стране предложили просто их снизить.

Теперь скажите, если вы "на пенсию" откладываете всего 20% своего дохода, то сколько лет вам нужно откладывать, чтобы обеспечить такой же уровень жизни на пенсии, как сейчас? Подсчет показывает – 4 года сбережений в 1 год пенсии. Чтобы нормально прожить на пенсии хотя бы 10 лет – нужно 40 лет делать сбережения при нынешней системе. Собственно, несоответствующие ставки пенсионных отчислений являются главной проблемой существующей солидарной системы, и будут еще большей проблемой накопительной системы. Ведь предлагаемые в законопроектах ставки отчислений в накопительную систему в разы ниже.

Кстати, о влиянии демографического кризиса. Его часто рассматривают самого по себе, забывая, что помимо него на ситуацию влияет еще и теневая занятость.

Так вот, на момент провозглашения независимости Украины у нас было около 27 миллионов трудоспособного населения и около 14 миллионов пенсионеров. То есть коэффициент соотношения был где-то 1,92. По состоянию на 2021 год мы имели 17 миллионов трудоспособного населения и около 11 миллионов пенсионеров — коэффициент соотношения - 1,55. Фактически речь идет о том, что соотношение между трудоспособным населением и пенсионерами на самом деле снизилось примерно на 20%, тогда как пенсионное замещение снизилось более чем вдвое, а не на одну пятую, как должно быть от влияния демографического кризиса.

Эту разницу нужно искать в скрытой занятости (так называемая неофициальная или теневая занятость, когда люди работают без оформления и не платят налоги и пенсионные отчисления). По официальным данным, до войны она составляла около 20%, а по экспертным оценкам - и все 30%. Неудивительно, что правительство говорит лишь о 9-10 миллионах украинцев, от которых поступают взносы в пенсионную систему. И если оно действительно занялось легализацией рынка труда, то влияние демографического кризиса на рынок труда и пенсионное обеспечение можно было бы свести к минимуму. Хотя это и не решило бы проблемы с низкими пенсиями.

Находимся ли мы в тупике, из которого нет выхода? Нет. Так что дальше будет.

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Специально для Еспресо

Об авторе: Сергей Гузь, экс-председатель Независимого медиапрофсоюза, экономический обозреватель

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