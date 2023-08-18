Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"На этой неделе стран, которые присоединились к декларации, согласованной в Вильнюсе, это число составляет уже 25 государств. К нам только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - сказал Ермак.

В то же время глава Офиса президента подчеркнул, что до конца 2023 года Украина подпишет первые двусторонние соглашения об обязательствах по безопасности, которые и будут практическим воплощением декларации G7.

"Это абсолютно конкретные договоренности. Мы не дадим повторить очень печальную для нас практику Будапештского меморандума. Именно поэтому мы имеем сегодня весь этот опыт, и потому это будут абсолютно конкретные соглашения с абсолютно конкретными обязательствами", – отметил Ермак.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины

25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.

Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.

12 августа Греция стала 14 страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.

15 августа Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Совет министров Болгарии в среду, 16 августа, принял решение , которым принимает присоединение Болгарии к декларации G7 относительно гарантий безопасности Украины.

17 августа Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации, заключенной странами G7, по гарантиям безопасности и поддержки для Украины.