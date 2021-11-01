К Черному морю следует корабль Шестого флота ВМС США

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter .

"Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с персоналом Шестого флота и НАТО начал свой переход на север в Черное море, где он будет работать с нашими союзниками из НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

Флагман USS MountWhitney – второй командный корабль типа "Блю Ридж", флагманский корабль Шестого флота ВМС США. Начал службу 16 января 1971 года. Назван в честь горы Уитни, самой высокой горы хребта Сьерра-Невада, что в штате Калифорния. Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 участвовал в операции на Гаити.

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